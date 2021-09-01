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Başkan Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Adli Yıl Açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor

01.09.2021, 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021, 18:39

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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak."

"Sadece Yargıtay'ın yeni binası değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya bir mesaj veriyor. O bakımdan çok önemli. Ankara'ya yakışır bir Adliye Binası da kazandırmakta kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden temeli atılacak.

Elbette sadece büyük binalarla gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin olmadığı yerde zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının sebebidir. Ecdadımız, bileğinin gücüğüyle ele geçirdiği coğrafyaları adalet ile yönetmiştir.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır. Adalet ayrıca toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Dolayısıyla adalet sistemini gelşiştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir, önemlidir.

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