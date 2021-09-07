‘Merkez Bankası rezervi 118 milyar doları aştı’

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20 civarında başladı ve yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.



AY YILDIZ PROJESİ 2023'TE

Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık. 30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdik. Zafer Bayramı törenlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığımızın Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin ortak bir çatı altında toplanacağı Ay Yıldız Projesi'nin temelini attık. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023'te tamamlayacağız" diye konuştu.



'EKONOMİK BÜYÜME SÜRECEK'

Pandemi sonrası toparlanma sürecinde Türkiye'nin İngiltere'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Cari işlemler açığımız geçen yılın aynı dönemine göre 7,6 milyar dolar azaldı. Muhalefet buraya özellikle dikkat etsin; 27 Ağustos itibarı ile rezervlerimiz 118 milyar doları aştı. Dengeli bir büyüme yapısını tesis edeceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşmesini hedefliyoruz. Mali disiplin olmazsa olmazımızdır. Ekonomik büyümemiz sürecek" dedi.



AFET BÖLGELERİNE YARDIM

Türkiye için gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Kabine toplantısında salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna kadar çok sayıda konuyu ele aldık. Eser ve hizmet siyasetinin icraatlarını adım adım hayata geçiriyoruz. Salgınla mücadele sürerken afetlerin yol açtığı can kayıplarının da acısını hissettik. Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketleriyle mücadele ettik. Amacımız yangından etkilenen bölgelerde 1 yıl içinde yeniden inşa edilebilir yapıları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmektir. Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin eşi benzeri daha önce görülmedi. Kayıp 15 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Sıkıntılar yerinde tespit edilmiş ve süratle çözüme kavuşturulmuştur. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon lira yardım aktarıldı. Yardım kampanyasında toplanan miktar 345 milyon lirayı buldu. Bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.





'OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Törenin ardından Başkan Erdoğan okulda incelemelerde bulundu. Erdoğan, ziyaret için girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı. Sıralara oturarak gençlerle sohbet etti.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmanın sonunda korona virüsle mücadele çalışmalarına da değindi. "Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli konumuz aşıdır" diyen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı bu vesileyle bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere tüm tedbirlere riayet etmeye özen göstermelerini istiyorum" açıklamasını yaptı.

MUSEVİLERE 'ROŞ ANA' TEBRİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Ana Bayramı'nı tebrik etti. Artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye'nin bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, mesajında "Musevi vatandaşlarımızın ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Roş Aşana Bayramı'nın başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.