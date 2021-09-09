Efsane Albay Mithat Işık IŞİD-Horasan’ı anlattı

SORU: Sayın komutanım, El Kaide vardı, içinden IŞİD'i çıkardılar. Şimdi IŞİD'den Horasan çıkarıldı. Ne iştir bu? ■ IŞIK: Horasan, Perslerin bölgeye hakim olduğu dönemde Afganistan, İran'ın doğusu, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bir kısmını kapsayan bölgeye verilen isimdir. Horasan, Farsça güneşin yükseldiği yer anlamına gelir. IŞİDHorasan grubu 2013'te El-Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak-Şam İslam Devleti'nin Pakistan- Afganistan bölgesindeki koluna verilen isimdir. IŞİD, Taliban'ın korumasında Afganistan'a taşındı. Daha sonra içinden kendisini IŞİDHorasan olarak adlandıran grup ortaya çıkarıldı. IŞİD-H ismi hem bölgenin adından hem de Taliban tarafından öldürülen kurucu Ebu Ömer Horasan'ın adından geliyor. Liderlerinin Şeyh Muhti Allah Kanual ve Shihab Al Muhajir olduğu söylense de istihbarat kaynakları IŞİD-H'nin liderinin Shihab Al Muhajir olduğunu değerlendiriyor.



'AZINLIKLARA KİNİ VAR'

■ SORU: IŞİD'den kurgulanan bu çete neden Afganistan'a uçuruldu?



■ IŞIK: IŞİD, Irak ve Suriye'de gücünü kaybettikten sonra Afganistan'a kaçan militanların yanı sıra bazı Arap ülkelerinden ve Tacikistan, Özbekistan, Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş, Çin'den gelen ve Taliban'dan memnun olmayan aşırılıkçı grupların IŞİD-H 'ye katılmasıyla ciddi bir güce kavuştu. Şu anda Afganistan'da önemli bir güç olmayı sürdürüyor. Savaşçıları ve liderleri Afgan olmadığı için yabancı olarak tanımlanıyor. IŞİD-H'nin Afganistan'da ve Pakistan'da önemli bir desteği var. IŞİD-H mezhepçi bir örgüt. Azınlıklara, özellikle Hazara Şiilerine karşı büyük bir kin besliyor. Afgan Şiilerinin Beşar Esad yönetimine destek verdiğini söylüyor. IŞİD-H, Afganistan'da bugüne kadar ortaya çıkan en kanlı ve radikal cihatçı grup olarak biliniyor. Taliban, IŞİDH sayesinde kendisini uluslararası topluma daha ılımlı olduğunu anlatabilir. Kanlı Kabil Havaalanı saldırısı Taliban'a böyle bir fırsat vermiştir. Taliban ile IŞİD-H arasında çıkan çatışmalarda onlarca Taliban ve IŞİD-H üyesi öldü. Afgan ordusu ile IŞİD-H arasında da çatışmalar yaşandı. 2019'da Afgan ordusu IŞİD-H'nin yenildiğini ancak uyuyan hücrelerinin olduğunu ve bu hücrelerin saldırılar yapabileceğini duyurdu. Nitekim 2020 Mayıs ayında IŞİD-H başkent Kabil'de Şiilerin çoğunlukta olduğu bir bölgede kadın doğum hastanesine saldırı düzenledi.





MİLİTANLARI SALDILAR

■ SORU: Taliban'la Horasan arasında nasıl bir illiyet var?



■ IŞIK: IŞİD-H'nin Taliban ile üçüncü taraf olan Hakkani ağı üzerinden bağı olduğunu söyleyebiliriz. Taliban liderinin altındaki yönetimde çok etkili üç yardımcıdan biri olan Siraceddin Hakkani, El-Kaide ile çok yakın bağı olan Hakkani ağının başında. IŞİD-H ile Hakkani ağı arasında çok sağlam bağlar var. Bu da örgütün Taliban ile bağının olduğunu gösteriyor. Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirince şehrin güvenliği için Halil Hakkani'yi atadı. Halil Hakkani'nin başına konmuş 5 milyon dolarlık ödül var. 2019-2021 yılları arasında Afganistan'da düzenlenen birçok saldırının arkasında IŞİD-H, Taliban'ın Hakkani ağı ve Pakistan'da konuşlu bazı küçük terör örgütlerinin iş birliği var. Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'e girince Pul-e Charki cezaevinde bulunan ve çoğu IŞİD ve El-Kaideci olmakla suçlanan ve ceza almış olan militanları serbest bıraktı. Bu militanların tamamı şimdi dışarıda ve özgür. IŞİD-H Taliban'ı cihatçı hedeflerinden sapmak, Katar'ın başkenti Doha'daki lüks otellerde Amerikalılarla görüşmekle ve savaştan vazgeçmekle suçluyor. IŞİD-H militanları Taliban'ın kuracağı hükümete karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor.

TALİBAN'I ILIMLI BULANLAR IŞİD-H'YE KATILDI

IŞİD-H 2015'te ortaya çıkan-çıkarılan bir grup. 2019 yılında Afganistan'da saldırılarını artırdı. Bunun üzerine ABD ve Taliban arasında daha önce başlamış olan görüşmeler artırıldı. Bu dönemde Taliban'ı ılımlı bulan militanlar Taliban'dan ayrılarak IŞİDH'ye katılmaya başladı. IŞİD-H çoğunlukla Afganistan'ın doğusunda İran sınırındaki Şii nüfusu hedef alarak kanlı saldırılar yapıyordu. Taliban bu dönemde kendisine tehdit oluşturmayan IŞİDH ile savaşmadı. Oysa ki aynı dönemde ülkenin özellikle kuzeydoğusunda Taliban ile IŞİD-H arasında çatışmalar yaşanıyordu. IŞİD-H'nin güçlenmesi ve Taliban ile işbirliği yaptığını söylediği aşiretlere saldırması üzerine Taliban 2015 yılında bin kişiden oluşan özel kuvvetlerini oluşturarak IŞİDH'ye savaş ilan etti.

SONUÇ



IŞİD-H'NİN GÜÇLENMESİ 'KAN VE GÖZYAŞI' DEMEK

n KAHRAMAN özel kuvvetlerimizin efsane albayı Mithat Işık'ın Afganistan'ın gelecek öngörüsü: İnşallah Afgan halkı, kendi geleceğini belirleyecek basiret ve güçtedir. Yeter ki emperyalist güçler Afgan halkının evlatlarını bir o aşırı dinci örgüte, bir bu aşırı dinci örgüte alet etmesinler. Ilımlı bir Taliban'ın başarılı olması çok önemlidir. Afganistan'da aşırı radikal IŞID-H GÜÇLENMESİ DEMEK, KAN VE GÖZYAŞI DEMEKTİR. BÖYLE BİR DURUM AFGANİSTAN'A NE YAZIK Kİ TEKRAR BİR MÜDAHALE SEBEBİ OLACAKTIR...