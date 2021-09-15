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Haberler Gündem FETÖ borsası şebekesi hakim karşısına çıkıyor

FETÖ borsası şebekesi hakim karşısına çıkıyor

FETÖ borsası şebekesi hakim karşısına çıkıyor

15.9.2021

FETÖ Borsası kurdukları belirlenen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın da arasında yer aldığı 4'ü polis 2'si avukat hakkında açılan davanın ilk duruşması görülecek. Şebekenin organizatörü olduğu tespit edilen Akalın'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Kazım Yiğit Akalın'ın, 4'ü polis 2'si avukat FETÖ borsası şebekesinin organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı.

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