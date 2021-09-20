Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Başkan Erdoğan, buradaki programına başladı.Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan'dan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında önemli mesajlar
Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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