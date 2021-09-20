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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu. Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Başkan Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binası’nda incelemelerde bulundu
AA

20.09.2021, 09:06

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Başkan Erdoğan, buradaki programına başladı.Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

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