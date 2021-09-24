Büyük Türkiye simgesi Türkevi gökdeleni

Bülent ERANDAÇ

İki yıldır burnundan kıl aldırmayan devlet başkanlarının gözlerinin içine baka baka, "Güvenlik Konseyi iflas etti. Dünyanın birçok sorununa çare bulamıyor. Nerede adalet, nerede vicdan" diye haykıran küresel lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda derinlikli bir kitap yazdı. 'Daha adil bir dünya mümkün" isimli kitapta iflas etmiş, işlemez hale gelmiş Güvenlik Konseyi'nin yenilenmesine yönelik yol haritası yer alıyor.

KÜRESEL SİYASETİN AÇMAZI

Başkan Erdoğan, tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor bu kitapta. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret ediyor, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

TEMSİLDE ADALET ARAYIŞI

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor. Temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurgulayan Başkan Erdoğan, kitabında şu mesajları veriyor: "Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir." "Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyor." "Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor." "Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz." "Geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır." "Bizim anlayışımıza göre, dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için de umut ve güven veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır."

BÜYÜK DEVLET SİMGESİ

ABD'de Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi. BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan yeni Türkevi binası hayata geçti. Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkevi Binası, BM Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.



SONUÇ:

İKİ HAYATİ PARADİGMA



EVET. DÜNYA BEŞTEN

BÜYÜKTÜR. DÜNYANIN

DAHA ADİL OLMASI İÇİN NE

YAPMAK LAZIM? DÜNYAYI

KURTARACAK OLAN, HRİSTİYANLARIN

21'İNCİ YÜZYIL

İÇİN KURGULADIĞI 'YENİ

DÜNYA DÜZENİ PROJESİ'

DEĞİL, TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ'NİN

YENİDEN CANLANDIRILMASI

OLACAKTIR.

BU GERÇEĞİN IŞIĞINDA İKİ

HAYATİ PARADİGMA:

1) BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ

PROJESİ

2) DÜNYA MÜSLÜMANLARININ

TEK SESTEK

NEFES HALİNE GELMESİ

PROJESİ... NOKTA.