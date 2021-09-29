Bakanlar ve Hidayet, Başkan Erdoğan ile basketbol oynadı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile basketbol oynadı. Türkoğlu maç yaparken çekilen fotoğrafı paylaşıp, "Güne erkenden sporla başladık" notunu düştü. Karşılaşmada Kültür Bakanı <\#62>Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya ile Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.