Fırat Kalkanı bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında nöbette olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24) şehit oldu. Özköse'nin şehadet haberi memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asılırken, acılı ailesini yakınları teskin etmeye çalıştı. Gözyaşlarına boğulan Anne Selma Özköse, "Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın. Annenin gönlünü böyle mi yakacaktın? Yalan anne de, ben ölmedim de" diyerek feryat etti.

'KANI YERDE BIRAKILMADI

Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse'nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse'nin ise Ukrayna'da çalıştığı öğrenildi. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Özköse'nin kanının yerde bırakılmadığını açıkladı. Kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır dileyen Akar, ikinci paylaşımında da "Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şehit Özköse, bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.