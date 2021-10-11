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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında 'Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı
AA

11.10.2021, 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021, 15:43

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Kız Çocukları Günü" etiketiyle yapılan ve Başkan Erdoğan'ın kız çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için." ifadeleri yer aldı.

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