Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Dünya Kız Çocukları Günü" etiketiyle yapılan ve Başkan Erdoğan'ın kız çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için." ifadeleri yer aldı.
Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/50J9Peb6hz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2021
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.