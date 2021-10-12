Son dakika: AK Partili İsmet Uçma’ya veda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Dün vefat eden AK Partili İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törene katılan Erdoğan İsmet Uçma için "İsmet kardeşimiz gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu. Tüm ailesine sabırlar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.