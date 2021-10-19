Haberler Gündem Son dakika: Vaka tablosu belli oldu

Son dakika: Vaka tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, bugünkü vaka tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.