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Haberler Gündem Son dakika: Vaka tablosu belli oldu

Son dakika: Vaka tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, bugünkü vaka tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika: Vaka tablosu belli oldu
AA

19.10.2021, 20:50

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