Son dakika: Vaka tablosu belli oldu

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Sağlık Bakanlığı, bugünkü vaka tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.
19.10.2021, 20:50
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