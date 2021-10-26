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Başkan Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan Musa Eroğlu’na taziye telefonu

26.10.2021, 11:12

Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu vefat etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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