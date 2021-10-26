Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu vefat etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu vefat etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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