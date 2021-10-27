“Osman Kavala Soros’un kuryesidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Tutuklu yargılanan Osman Kavala ile ilgili yaptıkları hadsiz açıklamanın ardından geri adım atan 10 ülkenin büyükelçileriyle ilgili konuşan Bahçeli, "Bu 10 büyükelçi, Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu da aynısını seslendirmiş, İP Başkanı da yeşil ışık yakmıştır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri ve Millet İttifakı'nı dürte dürte harekete geçirmiştir" dedi.

'HERKES HADDİNİ BİLSİN'

"ŞİRRET bir oyun ve tehlikeli bir rol paylaşımı sözkonusudur" diyen Bahçeli, "Türkiye'yi sıkıştırmak, bir sonraki tehditvari adımları tetiklemek için yapılmıştır. Emeller ortaya çıkmıştır. Bu harcın içinde CHP'den İP'ine kadar siyasi partilerin varlığı utanç kaynağıdır. Kavala Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisidir" ifadelerini kullandı. Viyana Sözleşmesi'nin 9 ve 41'inci maddelerini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Hiçbir organ makam, merci veya kişi mahkemelere ve hakimlere talimat veremez. 10 büyükelçi hem demokratik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne hem de Anayasa'ya aykırı hareket etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı tutumu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemli bir dayanaktır. Bu Sorosçu'nun hükmü verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi zaruriyettir" ifadelerini kullandı.

'AYM KAPANMASIN DA HAK VE HUKUKUN İTİBARI MI YOK OLSUN!'

KAVALA konusunda geçmişte AYM ve AİHM'ye başvukonusunda geçru yapıldığını hatırlatan Devlet Bahçeli, "AYM, 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Sorarım sizlere; AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun! AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsın" dedi.