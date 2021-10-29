Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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