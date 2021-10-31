Türk SİHA’sı Yunan basınını korkuttu!

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Bayraktar SİHA'ların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı drone'ların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den Brimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası Bayraktar TB2'lerdi.

"Donbass'ta Bayraktar'ın Granitnoye yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor" ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti: Aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Kiev, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbass krizinde el yükseltti.

İNGİLTERE'DEN KARADAN KARAYA FÜZE

Savunma Bakanlığı Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Brimstone karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı.

Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.

AVRUPA'NIN BAYRAKTAR TEPKİSİNİN ARKASINDA O ÜLKE VAR

Avrupa'nın endişe duymasının nedenlerinden biri de bu ve Ukrayna'nın "Bayraktar" kullanmasını da kınadılar. Ancak bu tepkinin arka planında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya yönelik silah ambargosunu kaldırma çağrısı yapan ABD yer alıyor.

Haberin iddiasına göre, "Bayraktar", Donetsk bölgesinin güneyinde Ukrayna kontrolündeki Granitnoe'yu bombalayan "DPR" atış noktasını imha edince Donbass'taki durum kötüleşti.

Bunun için başlangıçta Müşterek Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (KİK) mekanizmasının devreye girdiği iddia edildi ancak oradan yanıt gelmeyince Bayraktar'ı kullanmaya karar verdiler.

RUS SİSTEMLERİNİ PARÇALADI

Ne Rusya ne de "demokrasiler", Ukrayna'nın düşmana karşı bir Türk insansız hava aracı kullandığını henüz doğrulamadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Bu saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği hala bilinmiyor" dedi.

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi mesajını esas alırsak, o zaman bu drone kullanıldı ve Rusya'ya ait sistemleri bombalayarak paramparça etmeyi başardı.

Bununla birlikte, ABD'nin Almanya ve Fransa'dan farklı olarak, Donbass'ta saldırı uçağı kullanımı konusunda endişelerini dile getirmekle kalmadığı, aynı zamanda doğrudan NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah tedarik etmeye çağırdığını belirtmek önemlidir.

TEK BASKINLA YOK ETME FIRSATI

Rus basınının bir diğer iddiası ise Bayraktar SİHA'larla ilgili. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, daha önce belirtildiği gibi 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı değil, bu modelin 30 insansız hava aracı ile silahlandırılıyor.

Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilkbaharda 18 Türk SİHA'sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor.

Askeri gözlemci Akim Apachev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece Donbass için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

"YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlattı: "Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok.

Kendi tahminlerime göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk."