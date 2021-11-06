İYİ Parti’de yeni skandal! Lütfü Türkkan’dan şehit yakınına ağır küfür

PARTİ yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında yeni bir skandal yaşandı. Şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinledikten sonra ağza alınmayacak bir küfür etti. Türkkan, Bingöllü vatandaşın kulağına eğilip küfür edince, vatandaş "Türkkan bana bacını..... diyerek küfür etti" diye bağırdı. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.