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Haberler Gündem Terörist Bora’nın yeni bağlantıları çıktı

Terörist Bora’nın yeni bağlantıları çıktı

15.1.2022

Terörist Bora’nın yeni bağlantıları çıktı

HDP'Lİ Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın Kuzey Irak'taki terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları siyasetteki gündemini korurken yeni bağlantılar da ortaya çıktı. Semra Güzel ile fotoğrafı bulunan Volkan Bora'ya ilaç temin ettiği iddia edilen hemşire Süreyya R.Ç'nin üniversiteden arkadaş oldukları ve Semra Güzel'in akrabası olduğu tespit edildi. Terörist Bora'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen bilgisayarda Hemşire Süreyya R.Ç. ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Süreyya R.Ç, ise hakkındaki suçlamaları reddetti.