Başkan Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaretin ardından, seyahatini izleyen gazetecilere ekonomiden dış politikaya uzanan yelpazede çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin geleceği için oldukça umutlu konuşan Erdoğan, "2022, en parlak yılımız olacak!" dedi ve şu mesajları verdi:

'ÇAMUR ATAMAZLAR'

Kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu başaracağız. 2022, bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir."

Kılıçdaroğlu’nun HDP-PKK derin sessizliği

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde yaptığı "tarafsız olun, torpil yapmayın" açıklamasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Mehmet Moğultay bu işin en mahir hareket edenlerindendir. Onun 'CHP'lileri almayacağım da ülkücüleri mi alacağım' gibi bir ifadesi de vardır. CHP'nin o dönemlerdeki bakanlarının hepsinde aynı uygulama olmuştur. Bunların yönettiği belediyelerde de hep aynı şeyi görürsün. Bize bu noktada çamur atamazlar" dedi. Karadeniz gazıyla ilgili süreç hakkında da bilgi veren Erdoğan, "İnşallah 2023'e biz bu işi (gazı) yetiştireceğiz" diye konuştu.

Sırbistan ile önemli anlaşmalar imzalandı

VUCİC İLE KÜLLİYE'DE BULUŞMA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

"GÜZEL'İN PARLAMENTODA OLMASI BİR KARA LEKEDİR"

ERDOĞAN, gazetecilerin teröristle fotoğraf çektiren HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. Sözde milletvekili bu kadınla alakalı ben açıklamamı yaptım. Devlet Bey de aynı şekilde yaptı. Böyle sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz."

■ OKAN MÜDERRİSOĞLU