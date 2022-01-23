Küstah Sedef yine haddini aştı

Türkiye'de muhalif kesimin nefret dili bu kez gazeteci Sedef Kabaş ile ortaya çıktı. Gazeteci Sedef Kabaş, TELE-1 kanalında katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullandı. Kabaş'ın bu sözleri büyük tepki çekti. Başta devlet erkanı olmak üzere sosyal medyada da yüzbinlerce kullanıcı tepkisini dile getirdi.

TUTUKLANDI

Başkan Erdoğan'a hakareti nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklandı.

'ZAVALLI VE MÜPTEZEL'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullanırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Bu yapılan sadece ahlaksızlık değil, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur" yorumunu yaptı.

'MİLLİ İRADEYE HAKARET'

Kabaş'ın sözlerinin ahlaksızlık ve pespayelik olduğunu dile getiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz" paylaşımını yaptı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nin 'İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir' sözünü hatırlattı. "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler" diyen Soylu, "Sedef edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIĞINI KAYBETMİŞ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabaş'ın sözlerinin aziz milletin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırı olduğunu ifade ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

ENGİN ÖZKOÇ'UN YÜZÜ DEĞİŞTİ

UĞUR Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programına Sedef Kabaş ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da katıldı. Yayın sırasında Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. O anlarda CHP'li Engin Özkoç'un yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, Kabaş'ın hakaretleri esnasında programdaki konunun 'Siyaset dili neden sertleşti?' olması ise ilginç bir tezat oluşturdu.

RTÜK'ten İNCELEME KARARI

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE-1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını bildirdi. Başkanı Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TELE- 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.