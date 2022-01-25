Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti teşkilatları, dün 81 ilde adliyelere başvurarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın televizyon programındaki sözlerine gülümseyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. AMERİKAN Fullbright bursu ile okuyan Londra doğumlu Sedef Kabaş, geçmişte FETÖ'ye de çok yakındı. Hatta FETÖ'cülerin Fuat Avnisi'nin "güzel"iydi. Kabaş, 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletti. FETÖ medyasının baş aktörü Zaman Gazetesi'ne övgüler düzdü. "Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.

FUAT AVNİ'DEN GÜZELLEME

SEDEF Kabaş'ın FETÖ'ye verdiği destek karşılıksız değil kalmadı. Kabaş, örgüte açıktan destek verirken, FETÖ de Kabaş'a özel bir ilgi gösterdi. FETÖ'nün medyasında her gün boy gösteren Kabaş, örgütün 1 numaralı algı operasyoncusu Fuat Avni'den de destek aldı. Fuat Avni, "Geçmiş olsun güzel insan Sedef Kabaş" şeklinde paylaşım yapmıştı. Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016'da yaptığı skandal bir paylaşımda terör örgütlerine ve teröristlere yol göstermiş, "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

TELE 1'E KABAS CEZASI

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle Tele 1'e 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Kabaş hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilen raporda, aksine yapılan hakaretleri onaylamasının, kamusal yayıncılık sorumluluğuyla bağdaşmadığı görüşü yer aldı. Raporu ayrıntılarıyla inceleyen RTÜK, sözlerin, "toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak" mahiyette olduğuna kanaat getirdi. Yapılan oylama sonucunda TELE 1'e beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.