Bedelli askerlik yerleri açıklandı! (e-Devlet askerlik yerleri ve tarihi sorgulama)

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklandı.

Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ HANGİ İLLER, NERELER, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri e Devlet sistemi üzerinden öğreniliyor. "https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girerek bedelli askerliğinizi hangi ilde, nerede tamamlayacağınızı öğrenebilirsiniz.

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY, ER VE ERBAŞLARIN SEVK İŞLEMLERİ

1. Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.

2. Yoklama kaçağı ve saklılardan;

a. Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

b. Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır.

3. Bakayalar hariç sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde sevk edilirler.

4. Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, diğer er statüsündeki bakayalar ise müracaatlarını veya yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Askeralma Kanununda yazılı bir mazereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk mesai gününde sevk edilir.

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından veya yakalanmalarından sonraki eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

6. Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler, TRT ve Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla yapılır, bunun dışında aynı duyuru msb.gov.tr/Askeralma adresinde ve TRT teleteks sayfasında da yayımlanır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmaz.

7. Yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonucunda statülerine göre belirlenen tarihlerde e-Devlet Kapısı üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıkları tarafından sınıf okulu/eğitim merkezlerine sevk edilir.

8. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununun 23'üncü maddesinde belirtilen mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.