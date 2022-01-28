Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki o sorunun videosu Twitter’da Türkiye’nin en çok izlenenlerinden oldu

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışma programında Avrupa'nın Karanlık Yüzü ile ilgili sorulan soruyla alakalı 21 Ocak 2022'de paylaşılan video Twitter'da 30 milyon izlenmeyi geçti.

Bu rakamla ATV'nin paylaşımı Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girmiş oldu. Birçok Twitter kullanıcısının da video tweetle ile yaydığı paylaşım etkileşim rekorları kırdı.

SÖZDE MEDENİ AVRUPA

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun doğru yanıtı İsviçre'ydi.

"HAKLARIN BAŞKENTİ" OLARAK TANINAN İSVİÇRE'NİN GEÇMİŞİNDE NELER VAR?

İsviçre'de devlete borcu olan, boşanan ailelerin, fakir ailelerin çocukları, yetimler, ailesi cezaevinde olanlar veya suç işleyen çocuklar, kilise aracılığıyla çalışmak üzere başka ailelerin yanına yıllar boyunca yerleştirildi.

AMAÇ KÖLE SİSTEMİ

Buradaki temel amaç İsviçre'nin tarımsal alanda geri kalan ekonomisini canlandırmak ve en temelde iş gücünü ucuz hale getirmekti. Böylece yoksul ailelerin çocukları ailelerinden zorla kopartılıp hatta açık artırma ile satılarak tarlalarda köle olarak çalıştırıldı.

"ÇIPLAK AYAKLI ÇOCUKLAR" TİCARİ MAL GİBİ SATILDI

Verdingkinder (çıplak ayaklı çocuklar) olarak bilinen bu çocuklar pazarlarda zengin çiftlik sahiplerine satılarak adeta bir ticari mal haline getirildi. Küçücük yaşta köle yaşamına mahkum edilen bu bedenler, psikolojik ve fiziksel şiddete de maruz kalıyordu.