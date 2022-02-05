Başöğretmenlik dönemi başladı

TBMM Genel Kurulu'nda başöğretmenlik unvanını getiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre; öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Mevcut yasaya göre üç yıl süreyle çakılı kadroda görev yapan sözleşmeli öğretmenlere, yeni düzenlemeyle "can güvenliği ve sağlık mazereti" ile yer değiştirme hakkı tanınacak.

'HAYIRLI OLSUN'

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

3 KARİYER BASAMAĞI

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasaya göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Aday öğretmenlikte süre 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. SINAVDAN MUAF

YÜKSEK lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.