Son dakika: Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Uzun yıllar yazarlık yapan Haydar Dümen vefat etti. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği ve dün defnedildiği ortaya çıktı. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi. Ünlü yazarın 11 gündür tedavi gördüğü ifade edildi.

HAYDAR DÜMEN'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Haydar Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz'den geldi. Deniz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dümen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Coşkundeniz şu ifadeleri kullandı;

"Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..."

11 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU!

Haydar Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak'ta doğdu. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı.

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.