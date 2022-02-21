Biyonik kolu takılan ‘Pençe Şimşek’ gazisi taburcu oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kol ile bacağını kaybeden ve bir süre önce protez bacak ile ilk adımlarını atan gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27) şimdi de biyonik kol takıldı. Böylece yaklaşık 1 yıllık tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Yüzer, eşi ile parkta yürüyüş yaptı. En büyük destekçisinin eşi Funda Yüzer olduğunu belirten İbrahim Yüzer, hastanedeki düğüne tekerlekli sandalye ile katıldığını şimdi ise gayet iyi bir şekilde yürüdüğünü söyledi. Gazi Yüzer "İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok" dedi.