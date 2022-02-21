  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Biyonik kolu takılan ‘Pençe Şimşek’ gazisi taburcu oldu

Biyonik kolu takılan ‘Pençe Şimşek’ gazisi taburcu oldu

21.2.2022

Biyonik kolu takılan ‘Pençe Şimşek’ gazisi taburcu oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kol ile bacağını kaybeden ve bir süre önce protez bacak ile ilk adımlarını atan gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27) şimdi de biyonik kol takıldı. Böylece yaklaşık 1 yıllık tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Yüzer, eşi ile parkta yürüyüş yaptı. En büyük destekçisinin eşi Funda Yüzer olduğunu belirten İbrahim Yüzer, hastanedeki düğüne tekerlekli sandalye ile katıldığını şimdi ise gayet iyi bir şekilde yürüdüğünü söyledi. Gazi Yüzer "İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok" dedi.