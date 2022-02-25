Kiev’de büyük panik

ABD: 'SALDIRI VE YIKIMDAN RUSYA SORUMLU'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik içinde ve kararlılıkla karşılık verecektir. ABD ve müttefikleri birlik içinde, kararlı bir şekilde karşılık verecek ve dünya Rusya'dan hesap soracak" dedi.

İNGİLTERE: 'PUTİN, KAN DÖKME VE YIKIMI SEÇTİ'

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki korkunç olaylar nedeniyle dehşete düştüğünü ve sonraki adımları değerlendirmek üzere Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Johnson, açıklamasında, "Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti" ifadesini kullandı.

İRAN: ÜLKEDEN MÜMKÜN OLAN ŞEKİLDE AYRILIN

İRAN'IN Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarının ülkeyi mümkün olan her şekilde terk etmeleri istendi. Açıklamada, ayrılma koşullarını yerine getiremeyen İran vatandaşlarına yetkililerin belirlediği güvenli noktalar ve sığınaklara gitmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

KİEV'DE PANİK

RUSYA'NIN, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası başkent Kiev'de yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları dehşeti Yeni Asır'a anlattı. Güne bomba sesleri ile uyandıklarını söyleyen vatandaşlar, halkın panik içerisinde karayolunu kullanarak ülkeyi terk ettiğini, Türkler olarak Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Büyükelçiliği'nden gelen talimatlara göre hareket ettiklerini söyledi.

CADDELER BOMBOŞ

Kiev'de 7 yıldır yaşadığını ve sebze meyve ihracatı yaptığını aktaran Malatyalı Burak Deniz (37), "Savaş söylentilerinden 10 gün önce eşim ve çocuğumu Malatya'ya gönderdim. İşlerimden dolayı ben kaldım. Tam merkezdeyim ve normalde kentte inanılmaz bir trafik yaşanırdı ancak şu an cadde ve sokaklar bomboş. Sabah saat 05.00'da buradaki askeri üsler bombalandı. Rusya'nın saldıracağını biliyorduk ancak başkent Kiev'e bomba atmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorduk. Rus tanklarının Belarus'un doğu ve batı sınırından kentlere ilerlediğini haber aldık" dedi.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUK

Kiev'de inşaat firmasında çalışan ve 14 yıldır eşi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Yüksel Yıldırım (44), "Sabah 3,5-4 gibi top sesleri ile uyandık. Askeri üslerin vurulduğunu duyduk. Şu anda büyük patlama sesleri geliyor. Kiev'de bir kargaşa ve büyük bir panik var. Trafik yoğunluğu, alışveriş için marketlere akın edenler var. 4,5 milyon nüfuslu bir şehir burası. İki hafta önce Türkiye tarafından arandım, ismimizi aldılar ancak şu an ne konsolosluğa, ne de verilen numaralara ulaşamıyoruz. Hepimiz sınır bölgelerinde hareketlilik olabilir diye düşünüyorduk ancak burada böyle bir şey beklemiyorduk" diye konuştu.

İNSANLAR AKIN ETTİ

Ukrayna'da yaşayan Aleksandra B. de, sabah saat 5'te bomba sesleri ile yataklarından kalktıklarını belirterek, "Şehir çıkışlarında panik yaşandı. İnsanlar, market, eczaneler ve benzin istasyonlarına akın etti. Bombalama ya da saldırıya karşı 1 ay önceden sığınaklar ve eylem prosedürü hakkında bilgi bize gönderilmişti. İletişim kurduğum vatandaşların çoğu ordumuza, başkanımıza inanıyor. Burası bizim Ukrayna'mız, burası çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin evi, atalarımızın ülkesi, Savunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. ■ METİN BURMALI/FATİH ŞENDİL