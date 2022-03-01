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NATO'dan nükleer alarm açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirdi.

AA

01.03.2022, 17:38

NATO’dan nükleer alarm açıklaması

Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısının ardından Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Müttefikleri korumak ve savunmak için her zaman gerekeni yapacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun nükleer silah alarm seviyelerini değiştirmeye gerek duyulmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirmişti.