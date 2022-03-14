CHP Menderes’i karıştıran mesajlar

Menderes'in CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a en yakın isimlerden birisi olan belediye personeli ve sendika temsilcisi Yakup Dağcılar, çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Belediyeler nasıl soyulur" ifadesini kullanan Dağcılar, "Belediye başkanları yolsuzluğunda hangi müdürleri, hangi şirketleri, esnafı ve kişileri kullanır?" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAŞKANA KAMERA İMASI

Paylaşımının devamında, "Çöp araç ihalesi nasıl yapılıyor? Belediye yerleri kime niçin, nasıl ve ne amaçla satılıyor? Bunlarla hukuku ne? Park bahçeler, alım satım, hurda, imar... Alacaklıların paraları hangi şartlarla ödeniyor? Hiçbir şeyi olmayan belediye başkanı nasıl zengin oluyor? Paraları kimlere aldırıp nasıl paylaşıyorlar? Hediye arabalar verilip alınır satılır mı? Bunları kim verir? Bunlar nereye satılır? Büyük baş ve yardımcısı benim evde kamera sistemi olduğunu bilyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SADECE FRAGMAN"

Açıklamalarında imalarını sürdüren Dağcılar, "Akşam bir rüya gördüm, belediyenin önünde koca bir otobüs, polisin biri bağırıyor 'Cezaevi yolcusu kalmasın' Hayırdır inşallah" sözleriyle Kayalar'a gözdağı verdi. 'Bana güven Menderes' sloganının bile Başkan Kayalar'a ait olmadığını söyleyen Dağcılar, "Maskeli Musti. Bunlar fragman, filme sonra geleceğiz. İki yüzlüler sizlere birkaç lafım var: Akşam eve gidince karınızın, çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? 42 seneden beri bu memleketteyim. Ufakken çaldığınız erikleri bile anlatacağım. Beni kimseye arattırmayın, beni öldürtün kurtulun" dedi.

"REZALET DİZBOYU OLACAK"

Belediyede borsa merakıyla tanınan Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'a da atıfta bulunan Dağcılar, "Borsacı seni de unutmadım, sana sonra geleceğim. Beni öldürmeden kurtulamazsınız. Görece'de oynak Ömer paraları toplayabiliyor mu nasıl gidiyor? Borsacı senin büyük bombanı patlatacağım, rezalet diz boyu olacak" dedi. Dağcılar, paylaşımlarının 20 Mart'ta devam edeceğini duyurdu. Bu arada belediye yetkilileri ise, Dağcılar'ın iddialarının temelsiz olduğunu ve gerekli hukuki işlemin başlatılacağını, şu an Dağcılar'ın belediyeye bile giremediğini söyledi. Öte yandan konuyla ilgili Başkan Kayalar'dan da açıklama yapması bekleniyor.



YÖNETİMDEN SÜRE İSTEMİŞTİ

PATLAK veren sorunun önce il başkanlığına sonra da genel merkeze yansımasının ardından Belediye Başkanı Kayalar'ın milletvekilleri ve parti yönetiminden süre istediği kaydedilmişti. Kayalar'ın "Kısa süre içinde gerekeni yapacağım. Rahatsızlıkların farkındayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Şikayetler arttı. Çok sayıda insanın bana gelip aynı isimlerden bahsetmesi benim irademi de sarsıyor. Sanki onlara izin veriyormuş algısı oluşuyor. Bu iş öyle bir noktaya geldi ki onları uzaklaştırmazsam başkanlık görevinden ayrılmam gerekir" dediği öne sürülmüştü.

İL BAŞKANI YÜCEL'DEN GENEL MERKEZ'E RAPOR

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, geçtiğimiz aylarda kendi başkan yardımcısı ve büyükşehir belediye meclis üyesi Gürsel Rüzgar tarafından CİMER'e şikayet edilmişti. Bunun üzerine CHP İl Başkanı Deniz Yücel de devreye girmiş ve hazırladığı raporu Ankara'ya bildirmişti. İddiaya göre raporda, Kayalar'ın ilçede en yakınında bulunan isimler arasında yer alan belediye personelleri Mehmet Ata ve Yakup Dağcılar'ın görevlerinden uzaklaştırılmaları talep edildiği gündeme gelmişti. Aynı zamanda Belediye- İş Sendikası'nın Menderes Belediyesi'ndeki işyeri temsilcileri olan Dağcılar ve Ata'nın, Kayalar'ın üzerindeki etkisi parti örgütünde konuşulan konular arasında yer alıyordu.

ERHAN GÜLENÇ