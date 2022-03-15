Sağlık çalışanlarına 5 yeni müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sağlıkçıları ağırladı. Salgın döneminde sağlık sisteminin ayakta tutulması için gayret gösteren hekimler ile sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "'Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs. Bu tür kişileri ifade etmesidir. Bizim medeniyetimizde hekimlik mesleği en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor. Hekimlikte hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah Efendi 'Hekim kendi fiillerinde yalan ve dolan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır' diyor. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun yokluklarını göstermesin. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Ülkemiz cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolundadır" dedi.

MÜJDELERİ SIRALADI

Erdoğan ardından sağlık çalışanlarına müjdeleri sıraladı. Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçunun CMK kapsamında kataloğa dahil edildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. İkinci müjde olarak, sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek" diye konuştu.

ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER

Üçüncü müjdenin de sağlık çalışanlarının ücret sistemleri ile ilgili olduğunu aktaran Erdoğan, "Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliklerine de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz de şudur; aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır" açıklamasını yaptı.