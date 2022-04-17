"Enflasyonun boynunu kıracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yapımı tamamlanan Kemer- Kumluca yolundaki Phaselis Tüneli'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Phaselis Tüneli'nin Antalya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacak" dedi.

'GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GEÇEBİLİRİZ'

Türkiye'nin kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerin her birinin cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmete kavuştuğunu dile getiren Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmekte. Ülkemizin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattık. Ülkemiz, altyapıları köhneyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da geçebilecek imkanlara sahip. Zahmetsiz rahmet olmayacağı bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz" diye konuştu.

'TÜM DÜNYANIN ORTAK SIKINTISI'

"Bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir" diyen Başkan Erdoğan, "2053 vizyonumuza sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendisliklerle rotamızı değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyada yaşanan sıkıntıları sanki Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların derdi küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır" dedi.

Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir. Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İLK YOLCULUĞU İKİ BAKAN YAPTI

TÖRENE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar, Karayolları ekipleri de katıldı. Konuşmaların ardından Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Phaselis Tüneli'nden geçerek açılışı gerçekleştirdi.