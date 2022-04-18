Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu! Terör yuvaları bir bir yok ediliyor

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.

BAKAN AKAR, OPERASYONUN İSMİNİ VE DETAYLARINI DUYURDU

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin brifing verilen Bakan Akar, daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Hava harekatındaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır." diye konuştu.

BORDO BERELİLER VE KOMANDOLAR BÖLGEDE

Operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi."

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının görev aldığı harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden takip ettiklerini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Harekatla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürütüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekat da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir."

HAREKATA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak." şeklinde konuştu.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Akar, "Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta, denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum. ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti.

İLK AÇIKLAMA BÖYLE GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı.

MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.



Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.





MSB'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HEDEFLER YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ ALTINA ALINARAK TAM İSABETLE VURULDU

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin hava harekatı ile ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurlarının karadan sızdığı ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

FUAT OKTAY'DAN "PENÇE KİLİT OPERASYONU" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.