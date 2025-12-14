Bodrum mandalinası bahçede 20, manavda 100 lira!

"Bodrum mandalinasıyla güzel katma değerli ürünler yapılabiliyor. Bodrum'daki işletmeler gerçek anlamda taleplerini masaya koysalar, Bodrum'daki üretim aslında Bodrum'daki işletmelere bile yetmez. Katma değerli ürünleri yaz boyu gelen misafirlere sunabilirler. Bu bizim kurtuluşumuz olur. Bahçedeki rakamlarda yükselmiş olur. Böylelikle mandalina yetiştiricileri de bahçelerine bakabilirler. Amacımız da bunu yapmak."

'YEŞİL FORMU DA GÜZEL'

Bodrum mandalinasının ağustos ayında çıkan yeşil formunun da güzel olduğunu ve iyi de bir pazarı olduğuna dikkati çeken Aras, "Yeşilken iyi kullanabilsek o zaman seyreltmiş oluyoruz. Şimdi yetişen ürünler çok daha güzel ve lezzetli olarak bize geri dönüyor. İşletmeler coğrafi işaretli Bodrum mandalinasına sahip çıksa üreticilerin yüzü güler, ağaçları koruruz. Hasadımız normal şartlarda Ocak 15'e kadar ve en lezzetli zamanı. Don olmazsa şubat sonu mart ortasına kadar devam ediyor. Don olursa tadından gidiyor. O nedenle aralık ayı en güzel zamanı, herkese tavsiye ederim" dedi.