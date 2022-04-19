Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik önceki akşam itibarıyla karadan ve havadan Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlattı. Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HEDEFLERİN TAMAMINI ELE GEÇİRDİK

OPERASYONU Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlatıldığını dile getiren Akar, "Uzun süredir yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip bu operasyonu başlattık. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumda. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"ENSELERİNDEYİZ"

BAKAN Akar, "Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" dedi. Mehmetçik'in büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan personele başarılar diledi.

"ARTIK BÖLGEDE KALICIYIZ"

Terör ve Güvenlik Uzmanları Erhan Çalışkan, Coşkun Başbuğ ve Abdullah Ağar operasyonun detaylarını Yeni Asır'a anlattı. Pençe Kilit Operasyonu'nun, PKK'yı sonbahara kadar tamamen tarihe gömmek için başlatıldığını söyleyen Erhan Çalışkan, "Bu operasyonla birlikte hedef Kandil. Türk ordusu, örgütü o coğrafyaya kilitleyecek anlamına geliyor. Artık örgüt burada at koşturamayacak hatta bulunduğu yerden kafasını dahi çıkaramayacak. O bölgeye girdik ve tamamen kalıcıyız. Topçu unsurlarımız belirlenen hedefleri yoğun şekilde vuruyor. Helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız da bölgede etkili bir şekilde kullanılıyor. Bordo berelilerimiz ise karadan sızarak bölgeye intikal ediyor. Kandil'i alıp bu operasyonu başarılı şekilde tamamlayacak ve tarih yazacağız. TSK personeli, PKK'ya ait kritik noktaları ve örgüt için büyük öneme sahip bölgeleri tam isabet başarısıyla vurdu" dedi.

TÜM HEDEFLERE TAM İSABET

Bir sonraki adresin Kandil olduğunu dile getiren Coşkun Başbuğ ise, "Artık örgüt kafasını dahi çıkaramayacak. Buradaki amaç yaz sonuna kadar PKK terörünü sıfırlamak. Bana göre yürütülen operasyonlar arasında en hayırlısı Pençe Kilit oldu. Zira burada Sincar, Mahmur ve Kandil'den oluşan bir şer üçgeni var. Bu kilit noktaların temizlenmesi gerekiyor. Bunu da yapmanız için öncelikle bu tür operasyonları gerçekleştirmemiz lazım. Bu harekattan sonra yeni operasyonların geleceğini düşünüyorum. Basyan ve Zap bölgesinin önemi şurada; daha önceki operasyonlarda kaçan teröristlerin kümelendiği bir alan burası. Bunları bertaraf edip boşalan bölgeleri güvenli bir koridor haline getirmek amacındayız. Operasyona 'Pençe Kilit' adının verilmesi tesadüf değil. O coğrafyayı örgüte kilitlemek anlamına geliyor" diye konuştu.

TSK KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Türkiye'nin girdiği bu bölgede kalıcı olduğunu vurgulayan Abdullah Ağar da, "Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak buraları teröristlere bırakamayız. Dost bir güce devredene kadar bu bölgede kalıcıyız. Zap bölgesinde boşluk vardı. O boşluğu doldurup, Mehmetçik alan hakimiyetini sağlayıp o bölgeyi kilitleyecek. Neyi kilitleyecek? Türkiye sınırının ötesindeki dağlık alanlarda PKK'nın kullanmış oldukları boşlukları tamamen ortadan kaldıracak. Bu bölgeye peşmerge ya da Irak güvenlik güçleri giremiyor. PKK buradan Suriye, İran ve Ermenistan'a etki etmeye çalışıyor. İşte Türkiye burada elindeki etki silahını elinden çekip alıyor. PKK burada 'coğrafyayı ben kontrol ediyorum' diyordu ama artık Mehmetçik kontrol ediyor. PKK, Zap bölgesi varlığı üzerinden örgüt içerisindeki teröristleri motive ediyor. Bir inanç bir moral meselesi. İşte Türkiye Zap'a girdiği zaman teröristin moralini kırıyorsunuz inancını kırıyorsunuz" ifadelerini kullandı

FATİH ŞENDİL