Fransa’da Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen dün ikinci kez sandık başına gitti. Çıkan ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı. Fransa'da seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya geldi. Alınan sonuçlara göre Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Sandıkların kapanmasının ardından Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı. Buna göre; Macron yüzde 58,2, Le Pen ise yüzde 41,8 oy aldı.

PARİS'TE KUTLAMALAR

İLK tahminlerin gelmesiyle birlikte başkent Paris'teki Eiffel Kulesi yakınlarında seçim partisi yapan Emmanuel Macron'un ekibi arasında büyük sevinç yaşandı. Aşırı sağcı lider Le Pen, sonuçları siyahi hareketi için bir "zafer" olarak nitelendirirken, maçın henüz bitmediğini belirterek, parlamento seçimlerine işaret etti. Le Pen, Macron'un meclis seçimlerinde çoğunluğu elde edememe ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu öne sürdü