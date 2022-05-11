Yargıda ‘usta-çırak’ dönemi

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Ankara'da Danıştay Konferans Salonu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlendi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verirken, yargıda başlatacakları yeni sistemi de anlattı. Danıştay'ın devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağladığını dile getiren Erdoğan, "Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır" dedi.

'3 YIL YARDIMCILIK YAPACAKLAR'

Yeni kanunların çıkartılması ve mevcut kanunların değiştirilmesinin Meclis'in asli görevlerinden olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niceliği de hayati öneme sahiptir. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hâkim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİN UZLAŞMAZ TAVRI'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yeni Anayasa çalışmalarına da değindi. "Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır" diyen Erdoğan, "Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti kimliğini yüceltmesinin mücadelesini veriyorum. Aslında ülkemizi yeni, demokratik yaklaşımla, yalın dille yazılmış yeni anayasaya kavuşturmak için TBMM'de defalarca teşebbüste bulunduk. Maalesef muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kapsayıcı bir anayasaya kavuşturacağız" diye konuştu. Tören kapsamında Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Başkan Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti.