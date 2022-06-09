Akar’dan İzmir’de ikili temaslar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında İzmir'e gelen 4 bakan ile görüştü. Akar, sırasıyla Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ve Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ile bir araya geldi. Görüşmelerde, askeri eğitim alanında iş birliği ve savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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