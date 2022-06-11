Türk araştırmacılardan umut veren kanser ilacı çalışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetiminde, 11 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla akciğer kanserine yönelik yeni ilaçların yapay zeka ile keşfini amaçlayan projenin ilk bulguları, uluslararası Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlandı. Proje, yeni ilaçların keşfedilmesine yardımcı olacak. Proje yöneticisi Prof. Dr. Kemal Turhan, "Çalışma, alanının en iyisi olan dergide yayınlandı. Bu son derece önemli ve gurur verici. Ana hedefimiz, kanser tedavisinde doğrudan kullanılacak yeni ilaçları keşfetmek" dedi.

83 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın üçü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon ve biri acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesine dahil edilen 83 ilaç, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıklarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.