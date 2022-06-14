Yunan uçakları inecek yer bulamaz

Bu sözlerin hamasi olduğunu dile getiren Beyazıt Karataş, "Yunanlılar hala şunu anlayamadı. Türkiye, batı ve doğuda stratejik birimlere sahip. Yunanistan kuzey ve güneye uzanan bir ülke ve nereden bakarsanız, 150 km sonra Adriyatik'tesiniz. Yani denizden havaya çıkıp uçmaya, köprüleri vurmaya başladığınız zaman o uçaklar geriye dönünce inecek meydan bulamayacak. Çünkü Türkiye'nin elindeki imkan ve kabiliyetleri, onların stratejik tesislerini vuracak nitelikte. O yüzden çok da Fransız reklamı yapmasınlar" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YERLİ FÜZELERİ VAR'

TÜRKİYE'NİN yerli ve milli silahlarının artık çok güçlü olduğunu da vurgulayan Karataş, "Yerli füzelerimiz var. Bora'lar, SAW'lar ve satıhtan satıha, uçaktan atılan yerli olarak geliştirilen füzeler var. Stratejik derinliği olmayan bir ülke, inanın Adriyatik Denizi'ne inmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM UÇAĞIMIZ F-35'TEN İYİ OLACAK"

YUNANİSTAN'A F-35 almasını şiddetle tavsiye eden Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Amerikalıların bile yerden yere vurduğu, başarısız bir projeyi Türkiye'nin almaması, S-400 dışında birçok şansı önümüze getirdi. Milli Muharip uçağımızın adı TF-23. Yunanlılara Amerikalılara TF-23 ile cevap vereceğiz. İnanarak söylüyorum. Bizim geliştirdiğimiz uçak ve radar, F-35'ten daha iyi olacak" diye konuştu.