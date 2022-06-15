Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilere okullarına dönüş yolunu açıyoruz.

İstanbul Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz. Efes-2022 tatbikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.

Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen budur. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.

İsveç ve Fİnlandiya'da net adımlar atına kadar tavrımızdan taviz vermeyiz.

CHP'YE FETÖ TEPKİSİ

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonraıs kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

TÜSİAD BAŞKANI'NA SERT TEPKİ

NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi; dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

TURKISH AIRLINES DEĞİL TÜRK HAVAYOLLARI

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Havayolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Van'da onbinlerce konut inşa ettik. O gün gençlerle sohbetimizi Edremit'te yağptık. Edremit adeta yalı kent haline dönmüş.

"VAN'DA ON BİNLERCE KONUT İNŞA ETTİK"

Van'ı ayağa kaldırma, bu güzel şehrin insanlarına umut aşılama şerefine biz nail olduk. Altyapısından üst yapısına kadar hepsini biz yaptık. On binlerce konut inşa ettik. Erciş yine yanı şekilde güzel. Bunları hep iktidarımız yaptı. Tuşba aynı.

Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız bölgedeki tüm şehirlerde benzer bir kıpardanma görüyoruz. Bitlis-Tatvan aynı şekilde... Orası da ayağa kalkıyor. Ciddi gelişmeler var. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız. 26 Ağustos'ta Anma Merasimleri'ni yaşamaya yürüyeceğiz.

2023 SEÇİMLERİ

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı sçeimleri önmümüzdeki yıl bu aylarda yapılacak. Geri sayım başladı. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Bizim ülkemizde muhalefet seçim falan istemez. Çünkü bunlar hiçbir sorumluluk istemeden konforunu yaşamayı isterler. Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın İzmir'in halini gördük. Herhangi bri altyapğı çalışmaları yok. Olmadığı için bu felaketlerde; birisi Bodrum'da seyahatte, biri Eskişehir'de seyahatte, diğeri nerede olduğu belli değil. Bunlar dertli değil... Bunların millet için aşkınan koşmak gibi bir dertleri yok.

Daha adayını zikredemeyenler derdinin millete hizmet olmadığını anlamak için öyle derin analizlere ihtiyaç yok.

6'LI MASAYA TEPKİ

Tarihi belli olan seçim için ortada adayları yok. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Yabancı büyükelçilere sunacak ve onların icazet ve kararlarını bekleyeceğiz diyorlar.

6'lı masa adaylarını açıklamayamama sebebi olarak 'yıpranma'yı bahane ediyor. Bu nasıl aday ki; ismi açıklanır açıklanmaz yıpranıyor. Bu nasıl aday ki; güneşi görünce eriyen buz misali itibar kaybediyor.

Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler."

POLİSE YUMRUK ATAN VEKİLE TEPKİ: DOKUNULMAZLI SÜRATLE KALDIRILMALI

HDP'nin terör örgütü elebaşının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.