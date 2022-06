Diyanet’ten açıklama geldi: Yapay et ve GDO’lu gıdalar helal değildir

Diyanet'ten gıda kıtlığına yönelik teknolojinin geliştirdiği yapay et ve GDO'lu gıdalar için helal değil yorumu geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar, yapay et ve GDO'lu gıdalara ilişkin, "Yapay etin 3 sebepten dini açıdan problemli olduğunu söyledik. GDO'lu gıdalara da hiçbir zaman helal ve tayyip gıda diyemeyiz" dedi.



FITRATA AYKIRI ÜRÜN

Dr. Muhlis Akar, 3 sakıncayı şöyle açıkladı: "Bir, canlı bir hayvandan alınan yani helal bir kaynaktan bir sığırdan veya eti yenen bir hayvandan alınsa bile, ondan alınan bir parça, Efendimiz. A.S'ın hadisine göre 'canlı bir hayvandan alınan bir parça meytedir, leş hükmündedir'. Helal değil. İkinci olarak laboratuvarda besi yeri çok önemli. Siz helal kesim yaptınız, sonra da kök hücre aldınız diyelim. Besi yeri ortamı, onun besleneceği kaynağın da helal olması gerekiyor. Orada da problem var. Üçüncüsü diyelim ki helal kesim yapıldı. Kök hücre alındı. Besi yeri ortamı da uygun ve helal bir kaynakla beslediniz. Yapay et diye garip bir şey ortaya çıkardınız. Peki bu helal ve tayyib gıda olur mu, yine olmaz. Neden derseniz, çünkü fıtrata aykırı bir ürün ortaya koyuyorsunuz." Dr. Akar GDO'lu gıdalar için de durumun aynı olduğunu belirterek, "GDO'lu gıdalara hiçbir zaman helal ve tayyib gıda diyemeyiz" dedi.