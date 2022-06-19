Google dijital telifte Türkiye ile hareket edecek

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google'ın Avrupa ülkeleriyle dijital telif konusunda masaya oturmasının ardından, Türkiye'de de benzer bir çalışma için harekete geçildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Telif beklentimiz açık. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek" dedi. Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirten Yayman, "Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi" bilgisini verdi.



MECLİSE DAVET ETTİK

Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi. Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, "Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Google'ın dijital telif konusunda Avrupa'da yaptığı anlaşmanın bir benzerinin de Türkiye'de yapılması bekleniyor.



SAHTE HESAPLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Twiter'da mayıs ayında atılan 145 milyon twettin yüzde 23'ünün sahte olması sorunu dünyayı ilgilendiriyor. Bu konuda bir açıklama yapan Yayman, "Elon Musk'ın da üzerinde durduğu konu bu. Sahte hesaplar üzerinden insanların kişilik haklarına hakaret ediliyor, veri mahremiyeti ortadan kaldırılıyor, demokrasi ve siyaset kurumunu rehin alınıyor. Hesaplar, sosyal medyanın güvenilirliğini, kullanılırlığını, sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Sahte hesaplarla ilgili adım atılmalı" dedi.

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