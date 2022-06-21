Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli affı

Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 20 maddelik 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntıları belli oldu. Konuyla ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yaptı. Teklifle bedelli askerliğin kapsamını genişlettiklerini belirten Ünal, "Kamuoyunda 'bedelli yasası' olarak konuşulan bakaya, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor" dedi.



KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Dövizle askerlik kapsamında, ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını dile getiren Ünal, "Yine firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesinin alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine yönelik bir hukuki düzenleme içeriyor. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemelerinin yetkili kılınması hususu düzenleniyor. Yine astsubayların 9'uncu derece 1'inci kademe yerine, 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılıyor" diye konuştu. Daha önce yaptıkları düzenleme ile akademideki öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkardıklarını hatırlatan Ünal, yeni düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresindeki yaş haddini de 72'ye çıkardıklarını sözlerine ekledi. Ünal, bedelli askerlikten yararlanacak kişi sayısı ve ücret konusunu ise Milli Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.