Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP’den istifa etti

Son dakika haberi: CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun partilerinden istifa etti.

Eski eşi Özge Erdoğdu tarafından yayınlanan telefon görüşmesi ve ses kayıtları nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yerleşen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu partisinden istifa etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu hakkında istifa imasında bulunarak "Parti ve kendisi için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."

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