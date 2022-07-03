128 milyar dolar iftirasında mahkemeden çarpıcı gerekçe

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi, CHP'nin ortaya attığı Merkez Bankası'nın rezervlerinden 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin iddiasıyla ilgili herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığına hükmetti.

'HIRSIZLIK OLGU İSNADI VAR'

Kararda, twitter üzerinden 19 Şubat 2021 tarihli Albayrak'ı hedef alan paylaşım ve videoların değerlendirmesi yapıldı. Kararda, "'Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'Damat' firarda... Yarın saat 13:00'te damadı buluyoruz ifadelerinin kullanılmasına, video içeriğinde, dolar işareti bulunan bir para çuvalı taşıyan gözleri kapalı bir hırsız figürünün çuvalla hırsızlık yaparak kaçtığının ve kaçan bu hırsız figürünün arkasından çıkan yazıda, 'Damat firarda' yazısı ile davacının karikatürize edilerek hırsıza benzetilmesine, yine banka kasası içinden çantayla çıkıp giden bir takım elbiseli erkek figürünün gösterilerek, 'Merkez bankasının 128 milyar doları kayıp, sorumlusu damat firarda' şeklindeki paylaşımın eleştiri sınırları aşılmak suretiyle davacı hakkında kesin yargı içeren hırsızlık olgu isnadında bulunulmasına, davalı tarafından bu olgu isnadına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya konulmamasına, bu paylaşımların davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımasına..." değerlendirmesi yapıldı.

İSTİNAF İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

GEREKÇELİ kararın devamında, "Manevi tazminat miktarı yönünden ise Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesindeki haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun (HMK) 226. maddesi gereğince yemin teklifinin yaptırılmamasının, yemine konu olmayacak vakıalardan olduğundan, usul ve yasaya uygun olmasına, davanın niteliği gereği tanık dinlenilmesine gerek olmamasına, delillerin toplanmış bulunmasına, reddi hakim talebi ile ilgili reddi hakimi gerektir inandırıcı delil ve emare gösterilmediğinden red talebinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya uygun bulunmasına göre ilk derece mahkeme kararına yönelik davalı vekilin istinaf itirazlarının Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAK

Berat Albayrak'ın, CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağı öğrenildi.