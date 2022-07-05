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Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

05.07.2022, 15:28

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker'in 10 yıl 10 ay hapsine karar verildi.

Kadir Şeker ifadesinde; "Ben bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için oraya gittim. Oradan ayrılıktan 15 metre sonra Özgür duran arkamdan geldi bana saldırdı. Boğazımı sıktı nefesimin kesildiğinin ciğerlerimin acıdığını hissettim. Sesini duyunca beni bırakır diyerek bıçağı çıkardım. Birlikte yere düştük ama ben onun yaralandığını anlamadım. Sadece elimde bir acı hissettim. Olay yerinden ayrılırken de kadının herhangi bir yardım istediği bağırışlarını duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim üzgünüm. sadece bir kadına yardım etmek istemiştim. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum." dedi.

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