  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe (67), bugün Nara kentinde seçim çalışmaları sırasında konuşma yaparken ateşli bir silahla iki kez vuruldu. Hastaneye kaldırılan Abe’nin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

DHA

08.07.2022, 09:48

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Abe'nin Nara kentinde meclis seçimleri için etkinliğe katılarak adayı destekleme konuşması yaptığı sırada iki defa ateşli bir silahla vurulduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan eski başbakanın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

SALGIRDAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMADAN YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA