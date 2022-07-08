Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğradı

Abe'nin Nara kentinde meclis seçimleri için etkinliğe katılarak adayı destekleme konuşması yaptığı sırada iki defa ateşli bir silahla vurulduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan eski başbakanın durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

SALGIRDAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMADAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşıldı.