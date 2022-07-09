Şehit Uzman Çavuş Yıldırım toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesi, ilk olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip, helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için mahalle meydanına getirildi. Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Mikdat Yıldırım'ı, diğer Uzman Çavuş oğlu Mahmut Yıldırım teskin etmeye çalıştı. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra toprağa verildi.

Şehit Murat Yıldırım