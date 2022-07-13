Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünya evine girecek.



HÜMEYRA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul doğumlu Havva Hümeyra Şahin, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu (1998). Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yüksek lisans yaptıktan sonra 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra'da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayımlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında basıldı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer alan ve Meridyen Derneği'nin başkanlığını yürüten Şahin, halen Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak görev yapıyor.

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