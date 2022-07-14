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Haberler Gündem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz ve ay- yıldız temasıyla hazırlanan 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni', Ankara'dan hareket etti. 2 ayda 60 bin kilometre yol katedecek tren, 56 bin yolcu taşıyacak.

AA

14.07.2022, 15:20

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan hareket etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara’dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

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