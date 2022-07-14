Haberler Gündem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı: Türkiye aşkına... .

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz ve ay- yıldız temasıyla hazırlanan 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni', Ankara'dan hareket etti. 2 ayda 60 bin kilometre yol katedecek tren, 56 bin yolcu taşıyacak.