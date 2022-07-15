Engin Özkoç’tan 15 Temmuz yalanı! Sosyal medyada skandal paylaşıma tepki yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), hain darbe girişimine 15 Temmuz 2016 yılında kalkışmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" demişti. Bu çağrı sonrasında milyonlar darbeci FETÖ'cülere karşı direniş başlatmış, darbeyi geri püskürtmüştü. Darbe girişimi esnasında ise hain FETÖ'cü darbecilerin saldırıları sonucu 251 şehit verilmiş, 2 bin 734 kişi ise yaralanmıştı.

TELEVİZYONDAN TAKİP ETTİ, KAHVE İÇEREK İZLEDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin kullandığı tankların çekilmesini bekledikten sonra buradan kaçmıştı. Bu anların görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Havalimanından ayrıldıktan sonra ise Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu evde darbe girişimini televizyondan takip ettiğini gösteren fotoğraf karesi de ortaya çıkmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HALKLA BULUŞTU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise halkı sokağa davet ettikten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin FETÖ'cü darbecilerden geri alınarak kontrolün sağlanması sonrasında Dalaman Havalimanı'ndan 01.43'te özel uçakla Atatürk Havalimanı'na hareket etmiş, 03.18'de havalimanına varmış, halkla buluşmuştu.

ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM! BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA ATTI!

Bütün bu gerçeklere rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün altıncı yılında resmi Twitter hesabından akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saklandığını ifade ederek büyük bir yalana imza attı. Özkoç, FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olduktan sonra "kontrollü darbe" söylemini ortaya atan Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy'deki evde televizyondan gelişmeleri takip ettiğini gizleyerek akıllara ziyan bir paylaşım daha yaptı.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

ÖZKOÇ'A TEPKİ YAĞDI

Özkoç'un göz göre göre yalan söylediği paylaşımına tepki yağdı. Binlerce kişi, Özkoç'un sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeki görüntülerini ve Erdoğan'ın milleti ile omuz omuza olduğu görüntüleri paylaştı.